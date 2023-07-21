تقرير ينبه لتراجع "مقلق" في الأمن النووي العالمي
نبهت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية، إلى أن مخاطر التهديد النووي في تزايد مستمر للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك وفقا لمؤشر سنوي صدر الثلاثاء عن "مبادرة التهديد النووي ".
والمبادرة منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، وتركز على قضايا تتعدى وقف انتشار الأسلحة النووية لتصل إلى مراقبة أماكن تخزين اليورانيوم القابل للاستخدام في الأسلحة النووية، وكذلك سلامة المواقع النووية خلال النزاعات.
ويتزامن التقرير مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب في أوكرانيا وروسيا بالقرب من المواقع النووية في أوكرانيا، وفي ظل تعثر الجهود الدولية المبذولة لمنع الانتشار النووي.
وقال إرنست ج مونيز، الرئيس التنفيذي لمبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، " إن الالتزام المتناقص بالحد من المخاطر النووية أمر مزعج للغاية "، مضيفا أن " التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس في مجال الأمن النووي والذي يعود تاريخه إلى نهاية الحرب الباردة على المحك ".
كما يتزامن التقرير الصادر عن "مبادرة التهديد النووي" مع الترقب العالمي المتزايد حول مخاطر وقوع حرب نووية بسبب الحديث المتكرر عن استخدام الاسلحة النووية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، قد حذر مرارًا من أن القوات الروسية تخطط "لعمل إرهابي" في محطة زابوريجيا وهي أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، العام الماضي.
واعتبرت الصحيفة أن القلق المتزايد حيال استخدام الاسلحة النووية أمر مبرر الآن، بالنظر إلى التصريحات العلنية لبعض المسؤولين في الكرملين حول إمكانية أن تستخدم موسكو شكلًا من أشكال الأسلحة النووية جراء الصراع في أوكرانيا.
وبحسب التقرير فقد زادت المخزونات العالمية من البلوتونيوم المنفصل (مادة قابلة للانشطار النووي) بمقدار 19 طنا منذ عام 2019، وهي مادة كافية لصنع أكثر من 2100 سلاح نووي.
وكشف المؤشر أن كل من بريطانيا وفرنسا والهند واليابان وروسيا لديها مستويات عالية من البلوتونيوم المنفصل، بسبب استخدامه في محطات الطاقة النووية لديها، بينما تمتلك الولايات المتحدة أيضًا إمدادات عالية من البلوتونيوم بسبب عمليات تفكيك الأسلحة النووية.
كما أشار التقرير إلى ما وصفها "بإخفاقات خطيرة" في حماية المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة، مع "تقدم ضئيل" نحو تحسين الأمن ومنع التهديدات في أماكن تواجد هذه المواد منذ عام 2020.
وقد احتلت إيران وكوريا الشمالية "المرتبة الأخيرة في المؤشر لقدرتهما على حماية المواقع النووية من السرقة أو التخريب".
وختم التقرير بالقول إن "أمام حكومات العالم طريقا طويلا نحو تأمين واحدة من أكثر اختراعات البشرية تمكينًا للكوارث."
واشنطن بوست