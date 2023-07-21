تقرير ينبه لتراجع "مقلق" في الأمن النووي العالمي

نبهت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية، إلى أن مخاطر التهديد النووي في تزايد مستمر للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك وفقا لمؤشر سنوي صدر الثلاثاء عن "مبادرة التهديد النووي ".

والمبادرة منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، وتركز على قضايا تتعدى وقف انتشار الأسلحة النووية لتصل إلى مراقبة أماكن تخزين اليورانيوم القابل للاستخدام في الأسلحة النووية، وكذلك سلامة المواقع النووية خلال النزاعات.

ويتزامن التقرير مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب في أوكرانيا وروسيا بالقرب من المواقع النووية في أوكرانيا، وفي ظل تعثر الجهود الدولية المبذولة لمنع الانتشار النووي.