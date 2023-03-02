الأول منذ حرب أوكرانيا.. لقاء "عابر" يجمع بلينكن ولافروف

جمع لقاء "قصير وعابر"، بحسب مصادر مطلعة، وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف، وهو الأول للوزيرين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تحدثا "بشكل عابر" خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنهما لم يعقدا مفاوضات أو اجتماعا.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي في نيودلهي بين بلينكين ولافروف.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن الوزيرين تحدثا لمدة لا تتجاوز 10 دقائق على هامش المؤتمر.

وقال المسؤول إن بلينكن أكد مجددا استعداد واشنطن لدعم الدفاع عن أوكرانيا مهما تطلب الأمر.