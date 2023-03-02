الأول منذ حرب أوكرانيا.. لقاء "عابر" يجمع بلينكن ولافروف
جمع لقاء "قصير وعابر"، بحسب مصادر مطلعة، وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرجي لافروف، وهو الأول للوزيرين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تحدثا "بشكل عابر" خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنهما لم يعقدا مفاوضات أو اجتماعا.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي في نيودلهي بين بلينكين ولافروف.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن الوزيرين تحدثا لمدة لا تتجاوز 10 دقائق على هامش المؤتمر.
وقال المسؤول إن بلينكن أكد مجددا استعداد واشنطن لدعم الدفاع عن أوكرانيا مهما تطلب الأمر.
وكان الوزيران قد حضرا اجتماع قمة العشرين والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في الهند، وظهرا في مقاعد بعيدة عن بعضها، بحسب ما أظهرت لقطات من الاجتماع.
وقال المسؤول الأمريكي إن بلينكن أبلغ لافروف على هامش محادثات مجموعة العشرين، بالتزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، والضغط على روسيا للتراجع عن قرارها بتعليق معاهدة "ستارت" النووية الجديدة، وحث على إطلاق سراح السجين الأمريكي بول ويلان.
وكان آخر اجتماع شارك فيه الوزيران دون إجراء لقاء شخصي هو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في الصيف الماضي.
وكانت وكالة "نوفوستي" قد نقلت عن ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إنه "نظرا لحقيقة أن الولايات المتحدة جعلت الدبلوماسية ليست أولية بل ثانوية وتدعو إلى تصعيد النزاعات في العالم، فلا شك أنه لا توجد خطط للقاء بين لافروف وبلينكن على هامش مجموعة العشرين".
وبحسب وكالة RT الروسية، عقد لافروف بعد وصوله لنيودلهي عددا من اللقاءات جمعته بوزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، والصيني تشين فانغ، والتركي مولود تشاووش أوغلو، والبرازيلي ماورو فييرا.