إيران: انفجارات خط أنابيب الغاز "عمل إرهابي"
وصف مسؤولون إيرانيون الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز الوطني جنوبي البلاد، بأنها عمل "إرهابي وتخريبي".
ونقل التلفزيون الرسمي عن مدير مركز التحكم بشبكة الغاز الإيرانية سعيد عقلي، أنه "في حوالي الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، وقع انفجار في خط أنابيب الغاز نتيجة لأعمال تخريب إرهابية".
وأضاف عقلي، أن الانفجارات لم تتسبب بأي خسائر في الأرواح، بل "تسببت في انقطاع الغاز عن بعض قرى البلاد".
ولفت إلى أن "عملية إعادة بناء خط الأنابيب قد بدأت بالفعل"، متمنياً إنجاز الأمر "في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، أن الانفجارات وقعت في مكانين في مدينة بروجن في محافظة جهارمحال ومدينة بختياري وسفاشهر في محافظة فارس.
وأضافت أنه "في أعقاب الانفجارات، انقطعت إمدادات الغاز عن المكاتب والصناعات في عدة مقاطعات، بما في ذلك لورستان وخراسان الشمالية وزنجان".
وأعلن نائب حاكم محافظة فارس للشؤون الأمنية، إسماعيل قزل سفلي، أن "التحقيقات تشير إلى أن هذا الحادث كان عملاً تخريبيا".
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن "هذا العمل الإرهابي وقع في شبكة خطوط نقل الغاز الوطنية في 3 مناطق من البلاد".
وربط أوجي هذه الانفجارات بـ "الأحداث الأخيرة في المنطقة".
واعتبر أن الغرض من هذه الانفجارات هو "قطع الغاز عن المحافظات الرئيسة في البلاد".
وحتى الآن لم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات.