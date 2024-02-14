إيران: انفجارات خط أنابيب الغاز "عمل إرهابي"

وصف مسؤولون إيرانيون الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز الوطني جنوبي البلاد، بأنها عمل "إرهابي وتخريبي".

ونقل التلفزيون الرسمي عن مدير مركز التحكم بشبكة الغاز الإيرانية سعيد عقلي، أنه "في حوالي الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، وقع انفجار في خط أنابيب الغاز نتيجة لأعمال تخريب إرهابية".

وأضاف عقلي، أن الانفجارات لم تتسبب بأي خسائر في الأرواح، بل "تسببت في انقطاع الغاز عن بعض قرى البلاد".

ولفت إلى أن "عملية إعادة بناء خط الأنابيب قد بدأت بالفعل"، متمنياً إنجاز الأمر "في أقرب وقت ممكن".