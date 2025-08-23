حملة إقليمية لتفكيك الخلايا المتطرفة في بحيرة تشاد

تسعى حملة إقليمية بالتعاون بين النيجر وتشاد إلى تفكيك الخلايا المتطرفة النشطة في حوض بحيرة تشاد، وسط تضارب في الأنباء بشأن مصير زعيم "بوكو حرام" إبراهيم محمدو، المعروف باسم "باكورا".

ولا يزال الغموض يكتنف مصير "باكورا"، في ظل غياب صور جثته عن إعلان الجيش النيجري مقتله خلال غارة جوية في الـ15 من شهر آب/أغسطس الجاري، على جزيرة شيلاوا في حوض بحيرة تشاد.

وما عزز الشكوك بشأن مقتله، هو نفي أحد المقربين من الزعيم المتطرف الأمر، وذلك في رسالة صوتية أُرسلت إلى وسائل إعلام دولية، واصفًا ذلك بأنه مجرد "دعاية"، كما أكد أنه كان مع "باكورا" أثناء تسجيل الرسالة.

وصباح يوم الخميس الماضي، نفذت القوات المسلحة النيجيرية عملية بمنطقة ديفا، الواقعة جنوب شرق النيجر، أسفرت عن القضاء على "باكورا"، وفقا لنشرة العمليات للقوات النيجيرية.

ويُؤثر ذلك التضارب على مساعي السلطات العسكرية في مكافحة المتطرفين في حوض بحيرة تشاد، إذ لا يعد "باكورا"، البالغ من العمر 40 عامًا، مجرد مقاتل متعصب فقد أمضى أكثر من 13 عامًا في الجماعة، بل أصبح طرفا محوريا بعد وفاة زعيمها المخضرم، أبو بكر شيكاو، في شهر أيار/مايو من عام 2021.

وعلى عكس بعض الأعضاء، الذين انضموا إلى فرعها الأكثر مركزية ومنافسة وهو تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا قاد "باكورا" الفصيل الموالي لخط شيكاو المتطرف والدموي.

ويُعرف هذا الفصيل بهجماته العشوائية على المدنيين، وتفضيله التفجيرات الانتحارية في الأسواق والمساجد، بالإضافة إلى عمليات الاختطاف الجماعية.

ويرتبط اسم "باكورا"، باختطاف ما يقرب من 300 طالب في كوريغا، نيجيريا، في شهر آذار/مارس من عام 2024، وهو حدث أثار غضبًا دوليًا واسع النطاق.

قطع رأس أفعى

ويرى مختص في مجال مكافحة الإرهاب من غرب أفريقيا، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسارعة التنظيم لتفنيد الخبر، تستهدف رسالة واضحة تمنع إضعاف معنويات المقاتلين في "بوكو حرام"، الذي كان ليشكل القضاء على "باكورا" قطع رأس أفعى، في وقت تواجه فيه النيجر جبهات أمنية متعددة، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي والجنوب الشرقي.

وجاء إعلان القضاء على "باكورا" بعد أيام من إعلان قوات الأمن في تشاد القبض على عبد الرحمن يوسف نجل مؤسس جماعة "بوكو حرام" محمد يوسف، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى جانب 5 متطرفين آخرين، خلال عملية منسقة من قبل عناصر الأمن التشادي.

وكشفت مصادر تشادية أن المتهم كان يقود خلية إرهابية مكونة من 6 أفراد مرتبطة بتنظيم "داعش"، في غرب أفريقيا، وهو فصيل منشق عن جماعة "بوكو حرام".

وأظهرت صور نشرتها صحيفة "زاغازولا" المحلية، شابا قصيرا نحيفًا يرتدي بدلة رياضية زرقاء، يشبه والده بشكل ملحوظ، ويقف بين مجموعة من المعتقلين يكبرونه سنا.

ويُذكر أنه تم القبض على محمد يوسف، مؤسس "بوكو حرام"، من قبل القوات النيجيرية ثم قُتل خلال احتجازه في الـ30 من شهر تموز/يوليو من عام 2009، ويُعتقد أن نجله، الذي ورد أنه ولد في نيجيريا قبل اشتداد التمرد، قد تم التأثير عليه بالجنوح نحو التطرف منذ سن مبكرة، وظهر في الآونة الأخيرة في صفوف تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، كقائد ميداني في منطقة بحيرة تشاد.