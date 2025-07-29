ترامب: زيارة الصين مشروطة بدعوة من الرئيس شي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لا يسعى إلى عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه أضاف أنه قد يزور الصين بناء على دعوة من شي.

وقال عبر تروث سوشيال "قد أذهب إلى الصين، لكن لن يكون ذلك إلا بناءً على دعوة من الرئيس شي... وإلا فلن أهتم"، بحسب وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة عقب اعتراض الصين.. ترامب يمنع رئيس تايوان من التوقف في نيويورك

جاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الاثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة جمّدت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.

وتهدف هذه الخطوة وفقًا لِما ذكرته الصحيفة إلى تجنب تعقيد المحادثات التجارية مع بكين ومساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا العام، بحسب رويترز.