استجابة لدعوة ترامب.. روسيا تستعد للانضمام إلى حظر السلاح البيولوجي

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للانضمام إلى حظر عالمي شامل للأسلحة البيولوجية. بحسب وكالة "رويترز".

وتعليقًا على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التحقق من الامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، قال بيسكوف، إن موسكو تدعم المبادرة وتعتبرها خطوة بناءة نحو تعزيز الشفافية والثقة بشأن التحكم في الأسلحة على المستوى الدولي.

وتعهد الرئيس ترامب خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن تقود إدارته جهدا دوليا لإنفاذ اتفاق يتعلق بالأسلحة البيولوجية من خلال الريادة في نظام تحقق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال "إنني أدعو كل دولة للانضمام إلينا في إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بشكل نهائي".

وفي وقت سابق أخفقت روسيا، في إقناع مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق رسمي في اتهامها للولايات المتحدة وأوكرانيا بتطوير برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ادعاء تنفيه واشنطن وكييف.

وأثارت روسيا قضية الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أوكرانيا بضع مرات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ غزو قواتها لأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ فبراير 2022. ورفضت أمريكا وأوكرانيا الاتهامات الروسية.