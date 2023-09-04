500 عالم إسرائيلي يدعون لإلغاء انقلاب نتنياهو على القضاء

دعا أكثر من 500 أكاديمي وعالم وطبيب إسرائيلي من مختلف أنحاء العالم إلى وقف الدراسات الأكاديمية إلى حين إلغاء إصلاحات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضائية بالكامل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "HAARETZ" العبرية أمس الأحد، فقد وقع عدد من الإسرائيليين البارزين، ومنهم باحثون في جامعات هارفارد وييل وأوكسفورد، على رسالة جاء فيها، أنه "طالما رفضت الحكومة الالتزام بالانضواء تحت أحكام المحكمة العليا والإلغاء الكامل للانقلاب القضائي، فإننا نقف داعمين لأعمال الاحتجاج التي تشمل الإضرابات والمبادرات التعطيلية".

وقالوا في الرسالة إنهم كأكاديميين وأطباء وعلماء إسرائيليين يقيمون في الخارج يرغبون في إعلاء الصوت مرة أخرى معبرين عن دعمهم للقضاة في المحكمة العليا في الوقت الذي شرعوا فيه بعقد جلسات مصيرية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الموقعين على الرسالة وصفوا أنفسهم بأنهم مرعوبون وقلقون للغاية من السلوك المدمر الذي تنتهجه الحكومة والذي يتسم بتشويه وإخفاء الحقائق، والإساءات اللفظية، والتحريض الخطير وإهمال آراء الخبراء.

وأكدوا أن النظام القضائي المستقل بما يحويه من فروع يشكل حماية من الاستبداد، بحسب ما جاء في رسالتهم.

من جانبها، قالت إحدى اللواتي نظمن الرسالة المفتوحة الدكتورة "تالي رينر بروديتزكي" وتعمل أستاذة جامعية في الولايات المتحدة، إنه "بالرغم من كوننا نعيش حاليا خارج إسرائيل، إلا أن إسرائيل ستظل دوما وطننا".

وأضافت: "على المستوى الشخصي لا يمكنني النوم، قلقا على ما يحدث من تدمير لنسيج الحياة الديمقراطية والليبرالية في إسرائيل بقيادة الحكومة.. نخشى أنه لن يعود لنا وطن نرجع إليه ونربي فيه أطفالنا".

المصدر: صحيفة "HAARETZ" العبرية.