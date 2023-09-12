بوتين: تسليم مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا سيطيل أمد النزاع‎

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، أن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا "لإطالة أمد النزاع" في أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أكّدوا أن كييف ستحصل قريبًا على هذه الطائرات من حلفائها.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي: "سيرسلون مقاتلات إف-16. هل سيغيّر ذلك شيئًا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع".

وشدّد على أنه "متأكّد" من أن تسليم الولايات المتحدة للذخائر العنقودية من شأنه أيضًا أن "يطيل" النزاع.

وأضاف "هناك شيء آخر مقلق: لم يعد هناك حدود".

وأوضح "من زمن ليس ببعيد، كانت الإدارة الأمريكية تعتبر استخدام الذخائر العنقودية جريمة حرب. قالت ذلك علنًا".

إلى ذلك، كشف بوتين، أن ما بين 1000 إلى 1500 روسي يلتحقون بالخدمة العسكرية كل يوم بتوقيع عقود تطوعية.

جاء ذلك ردًّا من بوتين على سؤال بشأن حاجة روسيا إلى إعلان جديد للتعبئة الإلزامية لتعزيز جهدها العسكري في أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين مرارًا إنه ليس ضروريًّا.

وأضاف بوتين أنه على مدى الأشهر الستة أو السبعة المنصرمة وقع 270 ألف شخص عقودًا تطوعية، وهو ما يقل قليلًا عن 280 ألفًا ذكرها الرئيس السابق دميتري ميدفيديف في وقت سابق من هذا الشهر.