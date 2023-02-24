بسبب "الانتهاكات".. كندا تسهل إجراءات الهجرة للإيرانيين

وسيتمكن الإيرانيون من تقديم طلب للحصول على إذن جديد للدراسة أو العمل في كندا، مع إعفائهم من بعض رسوم الطلبات.

وسيتمكنون من طلب رخصة عمل تسمح لهم بمزاولة أي مهنة ولدى أي رب عمل يختارونه.

وقال وزير الهجرة شون فريزر، إن "كندا لن تقف مكتوفة اليدين بوجه هذه الاعتداءات في وقت يواصل النظام الإيراني انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".