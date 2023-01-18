فورين بوليسي: معظم الأمريكيين لا يدركون أهمية الإصلاحات في السعودية

وقال هانا، إن "المشاكل التي واجهتها العلاقة الأمريكية السعودية والإصلاحات المحلية الجارية في المملكة حاليا، تعتبر أهم التطورات العالمية التي لا تحظى بالتقدير الكافي في واشنطن هذا العقد، ما قد يكون له تداعيات هائلة على الشرق الأوسط وما بعده".

وشرح أن معظم الأمريكيين على كل المستويات في إدارة بايدن والكونغرس والإعلام والعامة لا يدركون حجم وأهمية الإصلاحات السعودية والمصلحة الهائلة للولايات المتحدة في نجاح المملكة.

وأضاف: "تعمل المملكة على إصلاح اقتصادها وتنويعه بعيدا عن اعتماده الوحيد على النفط، بما يتضمن إنفاق مليارات الدولارات لإنشاء صناعات جديدة، تخلق وظائف جديدة، في قطاعات مثل السياحة والنقل والطاقة المتجددة".

وبحسب المقال، "ساعدت الإصلاحات السعودية على تمكين ملايين السعوديات ومنحهن حقوقًا جديدة في القيادة والعمل والسفر الأمر الذي من شأنه تغيير المجتمع السعودي وثقافته التي تتطور يوما بعد يوم، حيث يتم إنشاء دور السينما والعروض الفنية وحفلات موسيقى الروك والمتنزهات الترفيهية وحتى مهرجانات الأوبرا في جميع أنحاء البلاد.