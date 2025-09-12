تايوان تخطط لميزانية دفاعية ضخمة لمواجهة الصين

تعتزم وزارة الدفاع التايوانية طلب ميزانية استثنائية تصل إلى 28 مليار يورو بهدف تحسين دفاعات الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين، حسبما صرح نائب رفيع المستوى لوكالة فرانس برس.

وقال وانغ تينغ يو، المنتمي إلى الحزب الرئاسي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني البرلمانية، إن الوزارة تعمل على ميزانية استثنائية لمدة سبع سنوات منفصلة عن ميزانيتها السنوية، بقيمة تتراوح بين 800 مليار دولار تايواني جديد وتريليون دولار تايواني جديد (26 مليار دولار و33 مليار دولار).

وأوضح وانغ لوكالة فرانس برس في مقابلة هذا الأسبوع: "لم يتم تحديد المبلغ النهائي بعد، إذ تتفاوض تايوان حاليا مع الولايات المتحدة بشأن بيع أسلحة، والتي يمكن إدراجها في هذه الميزانية الاستثنائية".

وأكد: "نريد إنشاء نظام دفاعي شامل لحماية بلدنا"، معتبرا المشروع "تحسينا هائلا" في قدرات الجزيرة على الدفاع عن النفس.

وبحسب لوانغ، يشمل ذلك على سبيل المثال، دمج أنظمة الدفاع الجوي التايوانية والاستحواذ على تقنيات متقدمة من شركاء أجانب للكشف عن الطائرات المسيرة الصغيرة والصواريخ والقذائف، وضمان رد سريع في حال وقوع هجوم وزيادة قدرة الجزيرة على إنتاج وتخزين الذخائر.

وتعيش تايوان تحت التهديد المستمر بالغزو من جانب الصين التي تعتبر أن الجزيرة جزءا من أراضيها وتتوعد باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

وتفرض الصين على الجزيرة ضغوطا عسكرية واقتصادية ودبلوماسية.