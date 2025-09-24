logo
الرئيس الكولومبي يطالب بمحاكمة ترامب بعد غارات الكاريبي

الرئيس الكولومبي يطالب بمحاكمة ترامب بعد غارات الكاريبي
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ملاحقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب "جنائيا" بسبب الغارات التي شنّتها الولايات المتّحدة في البحر الكاريبي ضدّ قوارب قالت إنّها لمهرّبي مخدّرات.

وقال بيترو إنّ "شبّانا فقراء" عُزّلًا لقوا مصرعهم في الغارات التي أدرجتها واشنطن في إطار عملية تنفّذها لمكافحة تهريب المخدّرات قبالة سواحل فنزويلا.

واتّهم الرئيس الكولومبي نظيره الأمريكي بأنّه "أصدر الأوامر" بضرب هذه القوارب ممّا أسفر عن مقتل "شبّان يسعون ببساطة إلى الهروب من الفقر" ولم يكن بمقدورهم أن "يدافعوا عن أنفسهم".

وقُتل 14 شخصا على الأقلّ في غارات أمريكية استهدفت ثلاثة قوارب على الأقلّ، في هجمات وصفها خبراء تابعون للأمم المتّحدة بأنّها عمليات "إعدام خارج نطاق القضاء".

