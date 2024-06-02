سول تتوعد بالرد على بالونات كوريا الشمالية بإجراءات "لا تطاق"

وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس للصحفيين، إن سول لم تستبعد استئناف عمل مكبرات الصوت التي توقفت في عام 2018 بعد قمة نادرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتقول بيونغ يانغ إن البالونات رد على حملة دعائية مستمرة من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة لحكومة بيونجيانج وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين (يو.إس.بي) محملة بمقاطع مصورة من موسيقى الكيه بوب والأعمال الدرامية.

وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن البالونات التي تحمل قمامة، مثل: أعقاب السجائر، والقماش، ونفايات الورق، والبلاستيك، عثر عليها في أنحاء العاصمة من الساعة الثامنة مساء حتى الواحدة صباحًا (1100 بتوقيت غرينتش يوم السبت إلى الـ0400 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد).

وأضافت أن الجيش يراقب نقطة البداية ويجري استطلاعًا جويًّا لتعقب وجمع البالونات التي تتدلى تحتها أكياس كبيرة من القمامة.

وأرسلت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، مئات البالونات التي تحمل النفايات والفضلات عبر الحدود المحصنة بشدة فيما وصفتها بأنه "هدايا صادقة". وردَّت سول بغضب، ووصفت الخطوة بأنها دنيئة وخطيرة.

وذكر الجيش في كوريا الجنوبية أن وزير الدفاع شين وون-سيك قال خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أوستن لويد على هامش حوار شانجري-لا الأمني في سنغافورة اليوم إن البالونات تنتهك اتفاق الهدنة.

وأضاف أن الوزيرين جدَّدا التأكيد على تنسيق البلدين للرد على أي تهديدات واستفزازات من بيونجيانج استنادًا إلى الموقف الدفاعي المشترك للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتم إصدار تنبيهات طارئة في إقليمي جيونج سانج الشمالي وجانجوون وبعض أجزاء من سول اليوم الأحد، تحث الناس على عدم لمس هذه البالونات وإبلاغ الشرطة.