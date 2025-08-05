روسيا تحبط محاولة اغتيال رئيس شركة لتصنيع السلاح

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة "بيلغورود للصناعات الدفاعية"، وتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" إلى "عميل موالٍ لأوكرانيا"، بحسب "سبوتنيك".

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وقال الجهاز في بيان: "تبين أن المواطن الروسي اتصل عبر تطبيق تيلغرام بممثل إحدى المنظمات الإرهابية الموالية لأوكرانيا المحظورة في روسيا".

وأضاف: "بناءً على تعليمات، وصل إلى منطقة تروبشيفسكي في مقاطعة بريانسك، لاستلام أسلحة نارية ومتفجرات من طائرة مسيرة، كان من المقرر استخدامها لاحقًا لاستهداف المدير العام لإحدى مؤسسات صناعة الدفاع في بيلغورود".

وجاء في البيان: "أُلقي القبض على العميل أثناء محاولته استلام الشحنة، وأُحبطت العملية بالكامل قبل تنفيذها".

وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة بريانسك، قضية جنائية على أساس جريمة "الخيانة العظمى في شكل مساعدة أخرى لمنظمة أجنبية في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا".

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وذكر جهاز الأمن الفيدرالي أن قواته "حيّدت"، يوم أمس الاثنين، 3 "إرهابيين" في "جمهورية كاباردينو - بلقاريا الروسية"، مشيرًا إلى أنهم كانوا يعدّون لمهاجمة أفراد أمن.

وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية والحرس الوطني الروسي، التحضير لعمل إرهابي على أراضي جمهورية كاباردينو - بلقاريا".