"أمر روتيني".. "تفهم" أمريكي لوصول سفن حربية روسية إلى كوبا
أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "عمليات الانتشار الروسية جزء من النشاط البحري الروتيني، ولسنا قلقين منها؛ لأنها لا تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة".
وقال المتحدث لقناة "الحرة" إن "هذه ليست المرة الأولى التي تبحر فيها سفن روسية عبر منطقة البحر الكاريبي أو تزور موانئ في كوبا، إذ أبحرت السفن الروسية إلى نصف الكرة الغربي سنوياً من عام 2013 إلى عام 2020.
وتابع قائلا: "نحن لا نتفاجأ بهذه التحركات البحرية الروسية، نظراً لتاريخ روسيا الطويل في التواصل مع الموانئ الكوبية".
وأشار المتحدث إلى أن "روسيا ستقوم خلال هذا الصيف بنشاط بحري وجوي مكثف في منطقة البحر الكاريبي بالقرب من الولايات المتحدة"، منوها إلى أن "هذه الإجراءات ستبلغ ذروتها في مناورة بحرية روسية عالمية هذا الخريف".
ووصلت 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلى كوبا، الأربعاء، ومن المقرر أن ترسو لمدة 5 أيام، بحسب "فرانس برس".
ولفت إلى أن "هذه زيارات بحرية روتينية تشكل جزءاً من التدريبات العسكرية الروسية، التي تصاعدت بسبب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والنشاط التدريبي لدعم حلفائنا في الناتو".
وأوضح أن روسيا "سترسل سفناً بحرية قتالية مؤقتاً إلى منطقة البحر الكاريبي، ومن المرجح أن تقوم هذه السفن بزيارة الموانئ في كوبا وربما في فنزويلا"، مضيفا: "قد يكون هناك أيضاً بعض عمليات نشر الطائرات أو الطلعات الجوية في المنطقة".