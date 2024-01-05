الدفاعات الجوية الروسية تسقط 10 أهداف فوق بيلغورود‎

قال حاكم منطقة بيلغورود بجنوب روسيا، الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 أهداف فوق المدينة في وقت متأخر من مساء الخميس، مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بأحد المنازل.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق الرسائل تيليغرام أن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة.

ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى. وقال جلادكوف إن النوافذ تحطمت في مبنى سكني متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن 30 سيارة.

وقال مسؤولون محليون إن أوكرانيا شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الأربعاء على منطقة بيلغورود.

وقالت روسيا إن 25 مدنيا، بينهم 5 أطفال، قتلوا في هجمات في مطلع الأسبوع.