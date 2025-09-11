"شهيد الحقيقة والحرية".. من هو الناشط اليميني تشارلي كيرك ؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق نار خلال حدث في جامعة وادي يوتا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عامًا، لاعتباره كان عنصر حسم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.

وفي مقطع فيديو، ظهر الناشط اليميني، حليف ترامب والمؤيد لإسرائيل، وهو يجلس على ركبتيه وسط حشد تجمع لسماعه، أثناء حدث في جامعة وادي يوتا، حين اخترقت طلقة رقبته وبدأ ينزف بشدة وسط صرخات الحاضرين وذعر في المكان.

اتّهم ترامب خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق المؤثّر اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص الأربعاء خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا، معتبرًا إياه "شهيد الحقيقة والحرية".

نشأته

ولد تشارلي كيرك عام 1993 في ضواحي شيكاغو في أسرة متوسطة الدخل، حيث كان والده مهندسًا معماريًّا وشاركت شركته في تصميم برج ترامب في نيويورك، بينما عملت والدته مستشارة نفسية.

بدأ كيرك في الظهور العام، عام 2011 حين قاد احتجاجًا طلابيًّا على ارتفاع أسعار "الكوكيز" في مدرسته، ثم كتب عام 2012 مقالًا على موقع "بريتبارت" وظهر على قناة "فوكس نيوز"؛ ما مهد له الطريق للعمل السياسي والإعلامي.

تأسيس “ترنينغ بوينت يو إس إي”

في سن الثامنة عشرة، أسس كيرك منظمة Turning Point USA التي تحولت خلال عشر سنوات إلى أكبر شبكة طلابية محافظة في الولايات المتحدة، تضم أكثر من 850 فرعًا جامعيًّا. لاحقًا، أُطلقت ذراع سياسية باسم Turning Point Action، وTPUSA Faith لتعبئة الكنائس سياسيًّا. نظمت المنظمة مؤتمرات ضخمة وأطلقت منصات إعلامية، أبرزها بودكاست The Charlie Kirk Show.

حضور رقمي وثقافي

أطلق كيرك عام 2024 حسابه على "تيك توك" بمقاطع قصيرة تحت عنوان "لقد غُسِل دماغك"، يجادل فيها طلابًا ليبراليين، وحققت بعض هذه المقاطع أكثر من 50 مليون مشاهدة؛ ما جعله أحد أبرز الأصوات المحافظة بين جيل Z.

صداقة مع آل ترامب

نسج كيرك علاقات وثيقة مع دونالد ترامب الابن، وشارك مبكرًا في دعم جيه دي فانس، الذي أصبح نائب الرئيس، وزار البيت الأبيض أكثر من 100 مرة خلال فترة ترامب الأولى، وشارك في بعض النقاشات حول التعيينات الوزارية. وفي عام 2024، لعبت منظمته دورًا في تحفيز الشباب الجمهوريين من خلال حملة Chase the Vote التي استهدفت الناخبين قليلي المشاركة.