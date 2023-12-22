أوكرانيا تُسقط 24 مسيّرة روسية خلال غارة ليلية

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنها أسقطت 24 من 28 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.

وتم تدمير الطائرات المسيّرة إيرانية الصنع فوق مناطق من وسط وجنوب وغرب أوكرانيا.

وهناك تقارير عن إصابتين، على الأقل، في العاصمة كييف.

في السياق، قال الكرملين، الأربعاء، إنه لا يوجد حاليًا أساس لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا نظرًا لعدم توافر أي من الشروط المسبقة لإجرائها.

وتقول أوكرانيا إن السلام لن يقوم إلا على أساس انسحاب روسيا من كامل الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022.