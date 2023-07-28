بعد إعادة تعيينه.. وزير خارجية الصين: سنعزز الشراكات ونحمي سيادتنا

تعهد وزير الخارجية الصيني "وانغ لي"، اليوم الجمعة، بتعزيز الشراكات وحماية سيادة بلاده، وذلك في أول تصريح للمسؤول الصيني الكبير منذ إعادة تعيينه وزيرًا للخارجية.

وأعيد تعيين الدبلوماسي المخضرم وزيرًا للخارجية مجددًا، يوم الثلاثاء الماضي، ليحل محل النجم الصاعد تشين قانغ، الذي أثار غيابه الغامض المستمر منذ شهر تساؤلات بشأن الشفافية بعد بقائه سبعة أشهر فقط في المنصب.

لكن وزارة الخارجية ذكرت أن "تشين" توقف عن العمل لأسباب صحية لم تحددها.