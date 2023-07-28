بعد إعادة تعيينه.. وزير خارجية الصين: سنعزز الشراكات ونحمي سيادتنا
تعهد وزير الخارجية الصيني "وانغ لي"، اليوم الجمعة، بتعزيز الشراكات وحماية سيادة بلاده، وذلك في أول تصريح للمسؤول الصيني الكبير منذ إعادة تعيينه وزيرًا للخارجية.
وأعيد تعيين الدبلوماسي المخضرم وزيرًا للخارجية مجددًا، يوم الثلاثاء الماضي، ليحل محل النجم الصاعد تشين قانغ، الذي أثار غيابه الغامض المستمر منذ شهر تساؤلات بشأن الشفافية بعد بقائه سبعة أشهر فقط في المنصب.
لكن وزارة الخارجية ذكرت أن "تشين" توقف عن العمل لأسباب صحية لم تحددها.
وأكد "وانغ لي" أن الوزارة ستعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى، وستشارك بفاعلية في إصلاح الحوكمة العالمية و"ستحمي بحزم السيادة والأمن والتنمية ومصالح" الصين.
وجرى تعيين تشين وزيرًا لخارجية الصين في ديسمبر كانون الأول، لكنه لم يظهر علنا منذ 25 يونيو حزيران عندما التقى بدبلوماسيين يزورون بكين، في حين أن وانغ شغل المنصب من 2013 إلى 2022، وهو أيضًا مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.