كوبا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
أعلنت حكومة كوبا، الجمعة، انضمامها إلى القضيّة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريغيز، إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".
ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة.
وأشارت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان، إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقًا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتسهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".
ولجأت جنوب إفريقيا، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، إلى محكمة العدل الدولية، حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، وهو ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان وصول المحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية، من دون عوائق.
وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، مجددا، في 24 مايو/ أيار، بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.
كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.