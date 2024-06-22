كوبا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

أعلنت حكومة كوبا، الجمعة، انضمامها إلى القضيّة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريغيز، إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة.