أردوغان: تركيا وقعت أكبر صفقة تصدير دفاعية عبر تاريخها خلال الجولة الخليجية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات جديدة له، اليوم الجمعة، إن تركيا وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران في تاريخها، خلال جولته الخليجية.

وأضاف أردوغان بحسب ما نقلته وكالة الأناضول ووسائل إعلام تركية، أن بلاده ستعزز تعاونها مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، آملًا أن ينعكس ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأسرع وقت.

وفي سياق آخر، قال أردوغان، إن مسار انضمام السويد لحلف الناتو سيتبلور بحسب الجدول الزمني للبرلمان التركي والخطوات التي ستتخذها السويد حيال مكافحة "الإرهاب"، وهو ما سيجدد الموقف التركي، بحسب قوله.

واقترح أردوغان أنه من مصلحة السويد أن تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب وتسليم "الإرهابيين" لتركيا، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى أن تفي ستوكهولم بالضمانات المقدمة.

وحول اتفاقية الحبوب قال أردوغان: "واثق بأننا سنتمكن من خلال مناقشة تفاصيل اتفاقية الحبوب مع السيد بوتين من ضمان استمرارية الاتفاق، وعلى الغرب التحرك في إطار تطلعات الرئيس الروسي".

مضيفًا: "بداية سنجري اتصالًا هاتفيًّا مع بوتين وفي حال زيارته تركيا في أغسطس، سنناقش الاتفاق بالتفصيل معه، وأثق بأننا سنضمن استمرارية اتفاق الحبوب".

وسلط أردوغان أيضًا الضوء على العلاقات المصرية التركية، مؤكدًا أن تطويرها سيعزز من طاقة بلده الاقتصادية.

وأوضح أنه سيقوم بزيارة إلى ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا.

المصدر: وكالة الأناضول