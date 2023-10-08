إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي.. وإضراب عام يشل الضفة والقدس

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية والقدس، اليوم الأحد، تنديدًا بقصف إسرائيل المتواصل لقطاع غزة والضفة الغربية.

من جهتها، أغلقت السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومنعت المصلين من أداء صلاة الفجر.

وقامت القوات الإسرائيلية، بوضع يافطة كتب عليها الحرم الإبراهيمي مغلق حتى إشعار آخر.

وبحسب مراسل إرم نيوز فقد شلّ الإضراب، الذي دعت إليه القوى الوطنية الفلسطينية، جميع مناحي الحياة في القدس ومناطق الضفة.

وأُغلقت المحال التجارية أبوابها، وامتنع العمال عن التحاقهم بأعمالهم عند المصالح الإسرائيلية، كما توقفت حركة النقل العام.

من جهتها، دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل.