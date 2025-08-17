صربيا.. فوتشيتش يهدد المتظاهرين برد "حازم" (فيديو)

توعد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، بردٍّ "حازم" على المتظاهرين المناهضين للفساد، عقب 5 ليالٍ متتالية من الصدامات بين أنصاره والشرطة والمتظاهرين في كل أنحاء البلاد.

واندلعت أعمال عنف في بلغراد ومدن أخرى خلال 5 أيام من المظاهرات، حيث ألقى متظاهرون حجارة ومفرقعات على قوات الأمن التي ردّت بإلقاء قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع.

أخبار ذات علاقة "انتهى".. صرخة غضب شعبي تزلزل حكم رئيس صربيا

وأعلن الرئيس القومي، فوتشيتش، في مؤتمر صحافي في بلغراد، أن أكثر من 130 عنصر شرطة أصيبوا بجروح حتى الآن، وأن عشرات المدنيين احتاجوا إلى علاج طبي.

واندلعت مواجهات السبت في بلغراد، ونوفي ساد، وفالييفو، حيث هاجمت مجموعة صغيرة من الملثمين منشآت خالية تابعة للحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه، فوتشيتش، وأضرمت فيها النار.

إعلان حالة الطوارئ

وقال الرئيس، فوتشيتش: "سترون العزم الكامل للدولة الصربية؛ سنستخدم كل ما في وسعنا لاستعادة القانون والنظام والسلام".

وأضاف أن الحكومة بحاجة لبضعة أيام لإعداد "الإطار القانوني والرسمي" لردها.

وأكد أن "الأمر سيكون مختلفًا تمامًا عما رأيتموه حتى الآن"، مؤكدًا أنه من غير المتوقع إعلان حالة الطوارئ.

وشبّه، فوتشيتش، المتظاهرين بـ"الإرهابيين"، وهو مصطلح استخدمه كثيرًا منذ بدء حركة الاحتجاج ضد الفساد عام 2024.

وتهز احتجاجات مناهضة للفساد صربيا منذ انهيار سقف محطة للسكك الحديد في نوفي ساد في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، في حادث نتج بحسب المتظاهرين عن الفساد المستشري في البلاد.

وتوسعت مطالب المتظاهرين من إجراء تحقيق شفاف بالحادث إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.

وكانت التظاهرات التي ينظمها الطلاب سلمية بصورة عامة حتى الآن، وتجري عبر أنحاء البلاد وتجمع ما يصل إلى مئات آلاف الأشخاص.

أخبار ذات علاقة حرب شوارع.. اشتباكات مع الأمن واقتحام مقرات حزب الرئيس في صربيا (صور)

غير أن الحركة الاحتجاجية شهدت تصعيدًا هذا الأسبوع حين هاجمت المتظاهرين مجموعات من أنصار الحكومة الشعبوية، غالبًا ما كانوا ملثمين ومزودين بعصي ومفرقعات.

وساهم انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت للشرطة وهي تضرب متظاهرين عزّلا بالهراوات في تأجيج الاحتجاجات، ورفضت الشرطة اتهامات بالعنف، قائلة إن متظاهرين اعتدوا على عناصرها.

ويرفض، فوتشيتش، الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، ويدين الاحتجاجات باعتبارها جزءًا من مؤامرة خارجية للإطاحة به.