انفجار مستودع للوقود في روسيا تعرّض لهجوم مفترض بمسيّرة

انفجر مستودع للوقود، اليوم الأربعاء، في جنوب روسيا قرب أوكرانيا بعد هجوم مفترض بمسيّرة، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.

ولم يسجّل سقوط أي ضحايا في الهجوم المفترض الذي وقع على بعد نحو 200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية في محافظة "أوريول".

وقال حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف في بيان على "تيليغرام": "فجّرت مسيّرة مستودعًا للوقود في قرية ستالوني كون. لم يسجّل سقوط أي ضحايا".

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، تعرّضت عدة مستودعات للوقود أو الذخيرة في جنوب روسيا إلى هجمات نفّذتها مسيّرات أو مروحيات، حمّلت السلطات الروسية القوات الأوكرانية المسؤولية عنها.

ووقعت معظم الهجمات على أهداف تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن الحدود، وهو الأمر اللافت في حادثة الأربعاء، إذ وقعت في عمق الأراضي الروسية.

وجاء الانفجار بعدما أطلقت روسيا عشرات الصواريخ باتّجاه عدة بلدات في أنحاء أوكرانيا، الثلاثاء.