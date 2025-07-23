واشنطن توافق على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة.

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وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن الصفقة وهي من شقّين تتضمن بيع معدات لأنظمة "هوك" الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز "برادلي" وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار.

يأتي ذلك تزامناً مع عقد مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، والتي انتهت باتفاق على تبادل الأسرى واتفاق مبدئي على عقد قمة بين الزعيمين الروسي والأوكراني.

ومطلع الشهر الجاري، قال مصدران إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر الدقيقة إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض كبير في المخزونات الأمريكية.

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وحذرت أوكرانيا في حينها من "أي تأخير أو إرجاء" في تسليمها الأسلحة من قبل واشنطن، مؤكدة أن هذا "يشجّع" روسيا على مواصلة مهاجمتها، عقب استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي إثر قرار واشنطن تعليق تزويد كييف ببعض هذه المعدات.



