بايدن يشكر السيسي على جهوده بالوساطة في هدنة غزة

قالت الرئاسة المصرية، الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن شكره خلاله على جهوده في الوساطة في الهدنة بقطاع غزة.

وتم التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية مصرية أمريكية بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا معتقلين في إسرائيل، سيتكرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي إطار التبادل الحالي المقرر أن يبدأ الخميس، ستعلق إسرائيل حربها المستمرة منذ سبعة أسابيع تقريبا في غزة لإتاحة جمع الرهائن الخمسين، وكلهم من النساء والأطفال، ودخول المساعدات إلى الفلسطينيين.