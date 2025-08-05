الكرملين: لا قيود روسية على نشر الصواريخ متوسطة المدى

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تعد تفرض أي قيود على مكان وضع صواريخها متوسطة المدى، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو انسحابها مما وصفته بالوقف الذي فرضته على نفسها بشأن نشر تلك الصواريخ.

وبحسب وكالة "رويترز"، انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي حظرت استخدام الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في 2019، مشيرة إلى عدم امتثال روسيا للمعاهدة.

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وتقول روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك.

جاء ذلك بعد أن اقتحم صاروخ "خنجر" الروسي المشهد الأوكراني مجددًا، في ضربة عسكرية ضخمة أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، استهدفت مواقع حساسة تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

الضربة التي نُفذت بصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة هجومية، طالت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وألحقت خسائر بشرية ومادية وُصفت بـ"الموجعة".

لكن ما لفت الأنظار ليس حجم الضربة فحسب، بل نوع السلاح المستخدم. فصاروخ "كينجال" أو "خنجر"، لم يُستخدم كثيرًا منذ بداية الحرب، ما يجعل ظهوره الآن رسالة ردع واضحة، تتجاوز حدود الجبهة.