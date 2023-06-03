تقرير: شهية بايدن تتزايد لتجاوز خطوط بوتين الحمراء‎‎

وقال مكسيم ساموروكوف، الخبير الروسي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "لقد قللت روسيا من قيمة خطوطها الحمراء مرات عديدة بالقول إن أشياء معينة ستكون غير مقبولة ومن ثم لا تفعل شيئًا عندما تحدث. المشكلة هي أننا لا نعرف الخط الأحمر الفعلي.. إنه في رأس شخص واحد، ويمكن أن يتغير من يوم إلى آخر".

إدارة مخاطر التصعيد

ويعلق المسؤولون الأمريكيون، أن إدارة مخاطر التصعيد تظل واحدة من أصعب جوانب الحرب بالنسبة لبايدن ومستشاريه في السياسة الخارجية، وفيما يتعلق بتحديد أنظمة الأسلحة الجديدة التي سيتم تزويد أوكرانيا بها، فإنهم يركزون على أربعة عوامل رئيسية: "هل هم بحاجة لها؟ هل يمكنهم استخدامها؟ هل هي متوافرة؟ ماذا سيكون الرد الروسي؟".

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، امتنع عن الكشف عن هويته، إن إحجام روسيا عن الانتقام قد أثر على حسابات المخاطر لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، المقرب من بايدن والذي كان صوتاً مؤثراً يشجع الإدارة وحلفاء الولايات المتحدة على بذل المزيد لدعم أوكرانيا.

وأضاف المسؤول: "عليك أخذ ذلك في الاعتبار خلال عمليات صنع القرار، لقد فعلنا هذا سابقاً- لم يكن هناك تصعيد أو رد- هل يمكننا القيام بالخطوة التالية؟ نحن نوازن باستمرار بين هذه العوامل، وبعدها علينا اتخاذ القرار".