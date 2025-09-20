"اعتداء وحشي".. جنود أمريكيون يقمعون امرأة بقسوة خلال احتجاج (فيديو)

تعرضت امرأة لاعتداء وحشي من جانب جنود أمريكيين، خلال مشاركتها، الجمعة، في احتجاج خارج منشأة (ICE) لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في بلدة "برودفيو" بولاية مونتانا.

وذكرت شبكة "cbsnews" أنه ألقي القبض على 4 أشخاص بعد اشتباكات بين عناصر دائرة الهجرة والجمارك ومحتجين خارج مركز فيدرالي للهجرة في "برودفيو".

وظهرت المرأة المحتجة، في مقطع مصور، تداولته منصات أمريكية وناشطون، خلال محاولتها اعتراض طريق الجنود الأمريكيين، قبل أن يهاجمها بعضهم بقسوة ويطلق أحدهم عليها كرات لاذعة وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقام أحد الجنود المدججين بالسلاح بضرب المرأة وقذفها أرضاً بكل وحشية، قبل أن يقوم آخر بخنقها من رقبتها على مرأى الجميع، لينتهي الأمر برشها بالغاز المسيل للدموع في وجهها أثناء محاولتها منع عملاء مكافحه الهجرة من مغادرة المنشأة.

من جهتها، اتهمت وزارة الأمن الداخلي، في بيان لها، المحتجين، بإغلاق مدخل مبنى إدارة الهجرة والجمارك في "برودفيو"، والاعتداء على عناصر إنفاذ القانون.