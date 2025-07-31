تايوان تعلن التوصل لتسوية مع واشنطن حول الرسوم الجمركية

توصلت تايوان إلى "تسوية معينة" مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على ما أعلنت مسؤولة في الحكومة، الخميس، لكنها لم توفر أي تفاصيل حول نسبة التعرفات.

وقالت الناطقة باسم الحكومة التايوانية ميشال لي: "توصلنا إلى تسوية معينة على صعيد مسائل من بينها الرسوم والعوائق التجارية غير المرتبطة بالتعرفات وتسهيل النشاط التجاري، فضلا عن متانة سلسلة الإمداد والأمن الاقتصادي".

وأضافت أن تايبيه "لا تزال تنتظر انجاز مسار اتخاذ القرار في الحكومة الأميركية"، وفق وكالة "فرانس برس". وأكدت "سنقوم بالإعلان ما إن تحصل تطورات".

وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركاء واشنطن التجاريين حتى الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن وإلا فرضت عليها رسوم جمركية عالية.

وتواجه تايوان احتمال فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 32%، فضلا عن تعرفات على شرائح شبه الموصلات التي تشكل محركا رئيسا لاقتصاد الجزيرة.