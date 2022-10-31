بوتين: روسيا لم تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب لكن تعلق مشاركتها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين، إن روسيا لم تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لكنها تعلق مشاركتها فيه، حسبما ذكرت "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة، اعتبرت في وقت سابق يوم الإثنين، أن مطالبة موسكو كييف بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية "ابتزاز جماعي"، وذلك بعد هجوم بمسيّرات استهدف الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم علّقت على إثره موسكو اتفاق تصدير الحبوب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن "هذا يبدو أنه عقاب جماعي أو ابتزاز جماعي".

وأضاف برايس لصحافيين وفق "فرانس برس"، أن "الأمر ليس مسألة بين أي دولتين. إنه ضرورة ملحة" للدول النامية.

وأوضح أن "تعليق موسكو المبادرة سيكون بمثابة عقاب جماعي لبقية دول العالم، لا سيّما البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تحتاج بشدّة إلى هذه الحبوب".

وأعرب عن قلقه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية الذي بدأ يُسجّل في كل أنحاء العالم بسبب حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة وتركيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كتبت على "تلغرام"، في وقت سابق الإثنين، أنه "لا مجال لضمان سلامة أي شيء في منطقة تصدير الحبوب حتى تتعهد أوكرانيا التزامات إضافية بعدم استخدام هذا الطريق لأغراض عسكرية".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة، الضامنة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي وُقّع في تموز/يوليو، إلى المساعدة في "الحصول على ضمانات من أوكرانيا بعدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية لأعمال عدائية ضد روسيا".

وعلّقت موسكو مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب بعدما اتهمت أوكرانيا بشن هجوم "كبير" بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014.

وقال الجيش الروسي إن هذا الهجوم، الذي نسبته موسكو إلى أوكرانيا بمساعدة متخصصين بريطانيين، نُفِّذ في جزء منه من الممر البحري المستخدم لنقل الحبوب.

وأضاف: "بانتظار توضيح الموقف الناجم عن العمل الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا في 29 تشرين الأول/أكتوبر.. سيعلّق الممر الأمني".

وتابع: "تحرك السفن على طول الممر الأمني غير مقبول، إذ إن القيادة الأوكرانية وقيادة الجيش الأوكراني تستخدمانه لتنفيذ عمليات قتالية ضد روسيا".