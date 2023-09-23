لافروف: الغرب مسؤول عن التطور "المأساوي" في السودان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن "الغرب مسؤول عن التطور المأساوي في السودان".

وأكد في كلمة له خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ولاية نيويورك، تأييد روسيا للحل السياسي في السودان وبكل جهد يؤدي إلى إنهاء الأزمة.

وبالشأن الليبي، أبدى لافروف أمله في أن يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات بمساعدة الأمم المتحدة.

ورحب لافروف بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، داعيا إلى وقف العقوبات "الأحادية الغربية" ضد دمشق.

واتهم لافروف الدول الغربية بالسعي الحثيث لعدم تكوين عالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن بلاده تأمل بتفوق القانون الدولي وإعادة إحياء دور الأمم المتحدة.

وأكد لافروف أن واشنطن وحلفاءها يسعون إلى زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، متهما تلك الدول أيضا بمحاولة إضفاء الطابع الأوكراني على الأجندة الدولية.

وطالب لافروف بإصلاح الأمم المتحدة، وبتوسيع مجلس الأمن الدولي لإخراجه من هيمنة الغرب، على حد تعبيره.

وبشأن الصراع في إقليم ناغورني غره باغ، قال لافروف إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورنو قرة باغ، وإن قوات موسكو ستساعد في ذلك.

واتهم لافروف دول الغرب بمحاولة فرض نفسها كوسطاء بين البلدين، وهو ما قال إنه غير مطلوب.

وتابع لافروف "لقد قامت يريفان وباكو بتسوية الوضع بالفعل".

وأضاف "لقد حان الوقت لبناء الثقة المتبادلة. هناك قوات روسية ستساعد في ذلك بالتأكيد".