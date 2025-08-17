قادة أوروبا يبحثون مرافقة زيلينسكي إلى واشنطن للقاء ترامب

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول السبت إن المسؤولين الأوروبيين سيقررون في مطلع الأسبوع ما إذا كانوا سيرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس يمكن أن يرافق زيلينسكي إلى واشنطن، أشار فاديفول إلى أن الكثير من الأوروبيين سيكونون على استعداد للسفر مع الرئيس الأوكراني إذا تم اتخاذ هذا القرار.

وأضاف فاديفول لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه. آر.دي): "سيتم الاتفاق على ذلك في مطلع الأسبوع، واستعداد فريدريش ميرتس لتحمل المسؤولية واضح، وأظهر ذلك بوضوح شديد في الأيام القليلة الماضية. سوف نناقش هذا الأمر معا".