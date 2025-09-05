بمبادرة أوروبية.. ترامب ينوي المساعدة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا من شأنها أن تساعد في إنهاء الصراع مع روسيا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، أن الأوكرانيين والروس يخسرون آلاف الجنود أسبوعياً، وهذا عار، على حد تعبيره.

وأردف قائلاً: "سنساعد في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وأوروبا ستتولى زمام المبادرة".

وفي وقت سابق، شبه ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، الوضع في روسيا وأوكرانيا بـ"فريق رياضي" يملك دفاعاً قوياً، لكنه ممنوع من الهجوم، على حد تعبيره.

وأكد أن الفوز في مثل هذه الظروف يكاد يكون "مستحيلاً"، مجدداً تحذيره لبوتين بقوله: "ستشاهد أشياء تحدث"، في إشارة إلى خطوات جديدة قد تتخذها واشنطن وحلفاؤها.