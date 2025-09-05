ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"

logo
العالم

بمبادرة أوروبية.. ترامب ينوي المساعدة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا

بمبادرة أوروبية.. ترامب ينوي المساعدة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا
دونالد ترامبالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 10:25 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا من شأنها أن تساعد في إنهاء الصراع مع روسيا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، أن الأوكرانيين والروس يخسرون آلاف الجنود أسبوعياً، وهذا عار، على حد تعبيره.

وأردف قائلاً: "سنساعد في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وأوروبا ستتولى زمام المبادرة".

وفي وقت سابق، شبه ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها،  الوضع في روسيا وأوكرانيا بـ"فريق رياضي" يملك دفاعاً قوياً، لكنه ممنوع من الهجوم، على حد تعبيره.

وأكد أن الفوز في مثل هذه الظروف يكاد يكون "مستحيلاً"، مجدداً تحذيره لبوتين بقوله: "ستشاهد أشياء تحدث"، في إشارة إلى خطوات جديدة قد تتخذها واشنطن وحلفاؤها.

أخبار ذات علاقة

ديمتري بيسكوف

روسيا ترفض منح أوكرانيا ضمانات أمنية "بقوة عسكرية أجنبية"

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC