مخطط مدروس لحكومة اليمين.. إغراء المهاجرين في السويد بالمال للعودة

لم يعد خيار البقاء في السويد أو العودة إلى الوطن الأم خيارًا شخصيًّا يرتهن لقرارة نفس المهاجر العربي، وإنما أصبح في بعض الأحيان نتيجة ومصيرًا محتومًا بعد سلسلة إجراءات وصفت بأنها "تعسفية" من قبل الحكومة اليمينية التي حكمت البلاد على نهج صرف أنظار العرب عن السويد كخيار للجوء.

فبعد سياساتها الجديدة بحق اللاجئين، وتقديم تسهيلات لم الشمل والحصول على الجنسية، وعودة زخم حملات سحب الأطفال، تعلن حكومة اليمين اليوم استعدادها لتكثيف حركة عودة المقيمين إلى أوطانهم مهما كلف الأمر من الأموال، وذلك عبر إغراء المهاجرين بالأموال مقابل العودة.