حكومة أتال.. اليسار الفرنسي يسخر من تجديد "ديناصورات ساركوزي"
أثار الكشف عن الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة غابرييل أتال سخرية اليسار، الذي اعتبر خطوة الرئيس إيمانويل ماكرون ليست سوى "تجديد ديناصورات ساركوزي"، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية.
وكان أتال قد كشف عن تركيبة حكومته الجديدة، التي ضمت وجوها يمينية عملت في السابق مع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي مثل رشيدة داتي وكاثرين فوترين، مع احتفاظ الرئيس ماكرون بمعظم الوزراء الرئيسيين في مناصبهم، من جيرالد دارمانين إلى برونو لومير وسيباستيان ليكورنو أو إريك دوبوند موريتي.
ونقلت الإذاعة في تقرير مواقف عدد من السياسيين من الحكومة الجديدة، التي وُصفت بأنها حكومة "ساركوزي الرابع"، في إشارة إلى نفض الغبار عن وجوه عملت مع الرئيس الفرنسي الأسبق.
وقال أمين عام الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور، إنّ "التجديد إذن هو تجديد ديناصورات ساركوزي، وإعادة التسلح المدني يعني بالتالي تعيين وزير متهم باستغلال النفوذ والفساد"، دون تسمية داتي صراحة، التي عادت لتولي حقيبة وزارة الثقافة.
في حين قال زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو: "لم يعد هناك (جناح يساري)، بل يوجد فقط ائتلاف لليمين لقيادة سياسة ليبرالية وسلطوية"، وفق تعبيره.
وفي تغريدات على منصة "إكس" تحدّث بشكل ساخر كل من مارين تونديلييه، وهو من دعاة حماية البيئة، وأمين عام حزب الشيوعيين فابيان روسيل، عن الحكومة، التي اعتبر أنها "حكومة ساركوزي الرابع".
وقالت رئيسة كتلو نواب حزب "فرنسا المتمردة" ماتيلد بانوت، إن "هذا التعديل الوزاري يعكس معاناة المجتمع وفيه هجوم غير مسبوق على حقوقنا"، ومضت متوعدة "سنقاتلهم دون فشل".
ونددت بما سمته بـ"تركيز الحقائب الوزارية"، و"إقصاء النساء"، و"إعادة التدوير التي لا نهاية لها للدائرة الداخلية للملك"، وفق قولها.
وعلّق النائب عن نفس الحزب فرانسوا روفين بالقول، إن "ماكرون يعمل على إحياء حزب ساركوزي من أجل الحركة الشعبية"، مضيفًا "أي جرأة، وأي تجاوز، وأي اضطراب!".
وأعربت النائبة المدافعة عن البيئة وعن الحقوق النسوية ساندرين روسو عن أسفها لعدم وجود امرأة في وزارة سيادية.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّ المفاجأة في التشكيلة الحكومية هي عودة داتي إلى الحكومة بعد أن تولت في وقت سابق حقيبة الثقافة في حكومة ساركوزي، وهو ما أثار دهشة حتى في صفوف المعسكر الرئاسي، وفقًا للصحيفة، التي اعتبرت أن وصول وزير التعليم الشاب (أتال) إلى قصر ماتينيون مفاجأة أيضًا.