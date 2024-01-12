حكومة أتال.. اليسار الفرنسي يسخر من تجديد "ديناصورات ساركوزي"

ونقلت الإذاعة في تقرير مواقف عدد من السياسيين من الحكومة الجديدة، التي وُصفت بأنها حكومة "ساركوزي الرابع"، في إشارة إلى نفض الغبار عن وجوه عملت مع الرئيس الفرنسي الأسبق.

وقال أمين عام الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور، إنّ "التجديد إذن هو تجديد ديناصورات ساركوزي، وإعادة التسلح المدني يعني بالتالي تعيين وزير متهم باستغلال النفوذ والفساد"، دون تسمية داتي صراحة، التي عادت لتولي حقيبة وزارة الثقافة.

في حين قال زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو: "لم يعد هناك (جناح يساري)، بل يوجد فقط ائتلاف لليمين لقيادة سياسة ليبرالية وسلطوية"، وفق تعبيره.

وفي تغريدات على منصة "إكس" تحدّث بشكل ساخر كل من مارين تونديلييه، وهو من دعاة حماية البيئة، وأمين عام حزب الشيوعيين فابيان روسيل، عن الحكومة، التي اعتبر أنها "حكومة ساركوزي الرابع".

وقالت رئيسة كتلو نواب حزب "فرنسا المتمردة" ماتيلد بانوت، إن "هذا التعديل الوزاري يعكس معاناة المجتمع وفيه هجوم غير مسبوق على حقوقنا"، ومضت متوعدة "سنقاتلهم دون فشل".

ونددت بما سمته بـ"تركيز الحقائب الوزارية"، و"إقصاء النساء"، و"إعادة التدوير التي لا نهاية لها للدائرة الداخلية للملك"، وفق قولها.