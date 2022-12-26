منظمة حقوقية: محكمة إيرانية تقضي بالسجن 10 سنوات لمتظاهرة خلعت حجابها

أصدرت "محكمة الثورة" في طهران، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 10 سنوات ضد فتاة خلعت حجابها، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران، وفق ما ذكرته منظمة حقوقية.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، إن "مهسا بيروي البالغة من العمر 25 عامًا والتي جرى اعتقالها، في 17 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في طهران، تم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات يوم الأحد من قبل محكمة الثورة في طهران، بسبب خلع حجابها".

وأضافت المنظمة أن "مهسا بيروي شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في شارع ميرداماد وسط العاصمة طهران، في أكتوبر الماضي، وقامت بخلع حجابها، وقد أصدر قاضي محكمة الثورة المتشدد أبو القاسم صلواتي الحكم ضدها بتهمة التشجيع على الفساد والدعارة"، بحسب قولها.