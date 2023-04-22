وثائق البنتاغون المسربة.. معلومات تُكشف للمرة الأولى

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة، نقلا عن منشورات على الإنترنت راجعتها الصحيفة، أن فرد الحرس الوطني الجوي الأمريكي المتهم بتسريب وثائق سرية لمجموعة دردشة صغيرة كان ينشر معلومات حساسة قبل أشهر مما كان معروفا في السابق ولمجموعة أكبر بكثير.

وقالت الصحيفة، إنه في فبراير/ شباط 2022 وبعد وقت قصير من غزو أوكرانيا، بدأ حساب على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي يضاهي حساب جاك تيكسيرا، وهو من الحرس الوطني الأمريكي، في نشر معلومات مخابراتية سرية عن المجهود الحربي الروسي على مجموعة دردشة لم يتم الكشف عنها مسبقا.

وقالت الصحيفة، إن المجموعة ضمت نحو 600 عضو. وأضافت أن غرفة الدردشة المعنية أُدرجت علنا على قناة على موقع يوتيوب للمقاطع المصورة وكان من السهل الوصول إليها.

وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق على المعلومات الجديدة التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز.

وكان قد تم القبض على فرد الحرس الوطني الجوي الأمريكي البالغ من العمر 21 عاما الأسبوع الماضي، ويواجه تهما جنائية بتسريب وثائق استخباراتية عسكرية سرية للغاية عبر الإنترنت.