أوكرانيا توجه ضربة لترسانة الصواريخ الروسية في جزيرة القرم

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية الإثنين، توجيه ضربة استهدفت شحنة صواريخ كروز من طراز كاليبر أثناء نقلها بالسكك الحديدية بجزيرة القرم في وقت متأخر من يوم 20 مارس.

وقالت إن الانفجار في مدينة دزهانكوي القرم دمر الصواريخ بالكامل، مشيرة إلى سماع شهود عيان أصوات انفجارات عنيفة ومن مسافات بعيدة.