إجلاء 100 كندي من السودان وتوقعات بإجلاء المزيد مع الهدنة

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الثلاثاء إن دولا من بينها فرنسا وألمانيا ساعدت في إجلاء نحو 100 كندي من السودان وإن كندا تعمل على إجلاء المزيد من المدنيين خلال وقف لإطلاق النار يستمر 72 ساعة ووافق عليه الفصيلان المتحاربان هناك.

وتسارع دول العالم لإجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من السودان بعد نشوب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل المئات وألحق أضرارا بمستشفيات، وحول مناطق سكنية إلى مناطق حروب، وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة أمس الإثنين.

وقالت جولي لصحفيين في أوتاوا إن الكنديين الذين جرى إجلاؤهم من السودان هم من بين 550 شخصا طلبوا المساعدة وأضافت أن الإمارات والسعودية ساعدتا أيضا في الإجلاء. وهناك 1700 كندي في السودان مسجلة أسماؤهم لدى وزارة الخارجية.