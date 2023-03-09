انضموا لموجة الاحتجاجات.. ضباط سابقون في البحرية الإسرائيلية يغلقون ميناء حيفا

إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت، الخميس، إلى أن شعارات جديدة ظهرت في تلك التظاهرة، مثل: "في الديكتاتوريات لا توجد حرية حركة".

واستمرت التظاهرة لمدة ساعتين، أغلق خلالها المتظاهرون مداخل ومخارج الميناء، ضمن ما أسموه "يوم الاحتجاج"، والذي شهد وقفات وتظاهرات في مناطق أخرى من إسرائيل.

وشارك في التظاهرة قبالة سواحل حيفا، قائدا سلاح البحرية السابقين، عامي أيالون ودافيد بن بيعشت، إلى جانب العشرات من الضباط السابقين.

واستعان المتظاهرون بمركبات بحرية ويخوت وزوارق وألواح الطفو، وأضاؤوا المشاعل ورددوا هتافات ضد ما أسموه "الانقلاب على القضاء".