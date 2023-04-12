ميانمار.. 50 قتيلًا إثر قصف جوي للجيش على متمردين

أفادت وسائل إعلامية وأعضاء من حركة مقاومة محلية بأن 50 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، الثلاثاء، وسط ميانمار جراء ضربة جوية نفذها الجيش على حدث حضره معارضون للحكم العسكري.

ونقلت خدمة (بي.بي.سي) البورمية، وراديو آسيا الحرة، وبوابة "إيراوادي" الإخبارية، عن سكان قولهم إن عدد القتلى يتراوح بين 50 و100 شخص جراء الهجوم من بينهم مدنيون.

ولم يتسنَ لـ"رويترز" التحقق من صحة التقارير بعد، ولم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمة تطلب التعليق.