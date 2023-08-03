"واشنطن بوست": غرب أفريقيا المضطرب يربك حسابات إدارة بايدن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الداعمة للديمقراطية، أصبحت أمام تحد جديد بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس النيجر المنتخب، الذي كان حليفًا رئيسيًا للغرب في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، علقت الثلاثاء الماضي التعاون الأمني مع النيجر بما في ذلك تدريب الجنود.

ولم تعلن الولايات المتحدة، التي يتمركز أكثر من نحو 1100 جندي لها على أراضي النيجر وتدير قاعدة للطائرات دون طيار هناك، رسميا حتى الآن أن الاستيلاء على السلطة في النيجر هو "انقلاب".

وأضافت الصحيفة: "الإدارة الأمريكية في أفريقيا تواجه نفس المأزق بشكل متكرر، وبأشكال مختلفة. والسؤال المطروح دائماً: هل يجب على الولايات المتحدة مساعدة بلد في المنطقة يديره مجلس عسكري له سجل مقلق في حقوق الإنسان أو المخاطرة بخسارة أراضي البلاد لصالح المتشددين الإسلاميين والمرتزقة الروس".