بعد تعليقها 5 سنوات.. اتفاق صيني هندي على استئناف الرحلات الجوية

اتفقت الصين والهند على استئناف الرحلات الجوية التجارية المباشرة المعلقة بين البلدين منذ خمس سنوات "في أقرب وقت ممكن"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبحسب "فرانس برس"، أوضحت الوكالة الرسمية أن الطرفين "اتفقا أيضا على تسهيل إصدار تأشيرات الدخول للسياح والشركات ووسائل الإعلام وزوار آخرين بالاتجاهين".

ويشكل هذا دليلا إضافيا على تحسن العلاقات الذي تم التركيز عليه خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الهند يومي الاثنين والثلاثاء.

وعلقت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بسبب كوفيد وتوترات ثنائية.

وتراجعت العلاقات خصوصا بعد مواجهة عنيفة بين جنود البلدين في العام 2020 عند الحدود المشتركة الممتدة على 3500 كيلومتر في منطقة هملايا المتنازع على بعض الأجزاء فيها والتي تثير حوادث منتظمة.

في تشرين الأول/أكتوبر، التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الزعيم الصيني شي جيبينغ للمرة الأولى في غضون خمس سنوات خلال قمة في روسيا.

ويتوجه مودي إلى الصين نهاية آب/أغسطس للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون. وستكون أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى الصين منذ العام 2018.

وتسعى بكين ونيودلهي اللتان تواجهان رسوما جمركية عالية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تعزيز علاقاتهما.

وخلال محادثات وانغ مع المسؤولين الهنود "اتفق الطرفان على إقامة خط جوي مباشر في أقرب وقت ممكن بين الصين القارية والهند، ووضع اللمسات الأخيرة على تحديث اتفاق للخدمات الجوية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وأضافت شينخوا أن الجانبين اتفقا أيضا "على دراسة إمكانية التقدم في مفاوضات ترسيم الحدود" وعلى "تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات من خلال تدابير ملموسة" من دون توضيح فحوى هذه الإجراءات.

واتفق الطرفان أيضا على إعادة فتح ثلاث أسواق حدودية مشتركة.

وكانت حوالي 500 رحلة جوية مباشرة تربط شهريا البلدين قبل أزمة كوفيد بحسب وسائل الإعلام الهندية.

وبعد الهند يزور وزير الخارجية الصيني حتى الجمعة باكستان، خصم الهند وأحد شركاء الصين الرئيسين في المنطقة.