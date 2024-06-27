بعد محاولة انقلابية فاشلة.. ماذا حدث في بوليفيا؟ (فيديو وصور)

شرارة البداية

وانتشرت، منذ الثلاثاء، شائعات مفادها أن الجنرال سونيجا، الذي يشغل منصبه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قد تتم إقالته بسبب تجاوزه لصلاحياته.

وبحسب الشائعات، فإن قائد الجيش أقيل بعد إطلاقه تصريحات معادية لموراليس الذي كان في السابق حليفاً وثيقاً لآرسي وبات اليوم أكبر خصم سياسي له، في إطار حملة الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وقال سونيجا إنه لن يتوانى عن اعتقال الرئيس السابق إذا أصر على الترشح للرئاسة، في تصريح يتنافى والقوانين المرعية في البلاد، وهو ما دفع الرئيس آرسي لإقالته من منصبه.

ويرفض كثيرون عودة موراليس الذي حكم من 2006 إلى 2019 عندما أطيح به وسط احتجاجات واسعة النطاق، لتتولى السلطة حكومة محافظة مؤقتة قبل أن يفوز آرسي في انتخابات 2020.