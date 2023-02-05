منشأة روسية لصناعة المسيّرات الإيرانية.. شراكة جديدة تجمع موسكو وطهران

في أحدث إشارة على تعميق التعاون بين روسيا وإيران، كشف مسؤولون من دولة حليفة للولايات المتحدة، أن موسكو وطهران تمضيان قدمًا في خططهما لإنشاء مصنع جديد في روسيا يمكنه صنع ما لا يقل عن 6 آلاف طائرة مُسيرة إيرانية التصميم، لدعم جهود روسيا الحربية في أوكرانيا.

وقال المسؤولون، إنه كجزء من تحالف البلدين المتنامي، سافر وفد إيراني رفيع المستوى إلى روسيا في أوائل شهر يناير الماضي، لزيارة موقع بناء المصنع وتحديد تفاصيل بدء المشروع وتشغيله.

وحسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال المسؤولون الذين لم يُكشف عن هويتهم، إن "تعاون موسكو وطهران يهدف إلى إنشاء طائرة مُسيرة أسرع يمكنها أن تمثل تهديدًا أكبر للدفاعات الجوية الأوكرانية".

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، "سبق أن قامت طهران بتزويد موسكو بمئات الطائرات المسيرة استغلتها الأخيرة لضرب أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا".

ويأتي الكشف عن تعاون البلدين واستمرار خططهما، بعدما حذرت إدارة بايدن من أن "روسيا وإيران تعملان على إنشاء شراكة دفاعية كاملة"، بجانب تصريح البيت الأبيض بأن "موسكو دربت طيارين إيرانيين على قيادة المقاتلات النفاثة الروسية استعدادا لإرسالها إلى طهران بحلول نهاية العام".