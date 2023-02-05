منشأة روسية لصناعة المسيّرات الإيرانية.. شراكة جديدة تجمع موسكو وطهران
في أحدث إشارة على تعميق التعاون بين روسيا وإيران، كشف مسؤولون من دولة حليفة للولايات المتحدة، أن موسكو وطهران تمضيان قدمًا في خططهما لإنشاء مصنع جديد في روسيا يمكنه صنع ما لا يقل عن 6 آلاف طائرة مُسيرة إيرانية التصميم، لدعم جهود روسيا الحربية في أوكرانيا.
وقال المسؤولون، إنه كجزء من تحالف البلدين المتنامي، سافر وفد إيراني رفيع المستوى إلى روسيا في أوائل شهر يناير الماضي، لزيارة موقع بناء المصنع وتحديد تفاصيل بدء المشروع وتشغيله.
وحسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال المسؤولون الذين لم يُكشف عن هويتهم، إن "تعاون موسكو وطهران يهدف إلى إنشاء طائرة مُسيرة أسرع يمكنها أن تمثل تهديدًا أكبر للدفاعات الجوية الأوكرانية".
ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، "سبق أن قامت طهران بتزويد موسكو بمئات الطائرات المسيرة استغلتها الأخيرة لضرب أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا".
ويأتي الكشف عن تعاون البلدين واستمرار خططهما، بعدما حذرت إدارة بايدن من أن "روسيا وإيران تعملان على إنشاء شراكة دفاعية كاملة"، بجانب تصريح البيت الأبيض بأن "موسكو دربت طيارين إيرانيين على قيادة المقاتلات النفاثة الروسية استعدادا لإرسالها إلى طهران بحلول نهاية العام".
يُذكر أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، حذر البيت الأبيض من أن "موسكو وطهران تدرسان ما إذا كان سيتم إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة في روسيا".
وكشف المسؤولون أن "تلك المحادثات تحولت إلى خطط واقعية ملموسة تحققت بزيارة وفد إيراني إلى مدينة ييلابوغا الروسية يوم 5 يناير، التي تقع على بعد حوالي 600 ميل شرق موسكو".
مضيفين أنهم "قاموا بجولة في الموقع المفترض بناء المصنع الجديد عليه، والذي من شأنه إنتاج 6 آلاف طائرة مسيرة على الأقل خلال السنوات المقبلة".
وإضافة إلى ذلك، كشف المسؤولون أن "الوفد الإيراني، كان بقيادة العميد الجنرال عبد الله محرابي، رئيس منظمة (الجهاد للاكتفاء الذاتي والبحوث) التابعة للحرس الثوري، وقاسم دامافانديان، المدير التنفيذي لشركة (القدس لصناعة الطيران) الإيرانية"، وهي شركة تصنيع دفاعية رئيسية تقول الولايات المتحدة إنها أساسية لتطوير وإنشاء الطائرات المسيرة للبلد.
ولم يرد المسؤولون الإيرانيون والروس على طلب الصحيفة للتعليق على ما أعلنت، وأضافت أن "إيران زودت روسيا بما يسمى بالطائرات المسيرة الانتحارية المعروفة باسم شاهد-136، وهي تحتوي على كمية بسيطة من المتفجرات التي تنفجر عند اصطدامها بأهدافها".
وتعد شاهد -136، طائرة مسيرة بطيئة وصاخبة مزودة بمحركات مروحية، ما يسهل نسبيًا رصدها وتدميرها.
واستخدمت روسيا تلك الطائرات المسيرة لاستهداف شبكة الكهرباء الأوكرانية في محاولة لتعطيل إمدادات الكهرباء في البلد خلال فصل الشتاء البارد وتقويض الروح المعنوية، إلا أنه بمرور الوقت نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في تحييد تهديد هذه المسيرات إلى حد كبير.
وحسبما كشفته القوات الجوية الأوكرانية، أسقطت أوكرانيا أكثر من 540 طائرة مسيرة منذ بدء ظهورها في البلاد في الخريف الماضي.
وفيما يتعلق بالتعاون بين موسكو وطهران، قال مسؤولون إن "إيران وروسيا تعملان حاليًا على تطوير نموذج مختلف من طائرة شاهد -136، يتوقع أن يتضمن محركًا جديدًا يعزز مداها وسرعتها".
ومن المقرر أن ينتج المصنع الجديد عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة المتقدمة التي من شأنها تهديد أمن أوكرانيا والدول الأخرى التي يمكن أن تستهدفها، ومع ذلك لم تبدأ عملية إنشاء المصنع بعد، لذلك من المستبعد أن يكون لخط إنتاجه تأثير فوري على توازن القوى في الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقًا للمسؤولين، "يعتبر هذا المصنع جزءًا من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وايران، حيث زودت موسكو طهران بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا والتي تحاول طهران استخدام الهندسة العكسية لإنتاج المزيد منها".
وحذرت الولايات المتحدة من أن إيران وافقت على تزويد موسكو بصواريخ باليستية، لكن حتى الآن لم يجد المسؤولون الأمريكيون وحلفاؤهم أي دليل على إرسال إيران لأي من هذه الصواريخ بالفعل.
ويبدو أن العلاقة بين روسيا وإيران في نمو وتطور مستمر، حيث ربط البلدان مؤخرًا أنظمة رسائل الدفع بين البنوك، ما يمهد الطريق لجميع البنوك الإيرانية للتعامل مع المقرضين الروس، فيما يبدو كمحاولة لتجنب الأضرار الاقتصادية للعقوبات الدولية الصارمة المفروضة على البلدين.
يذكر أنه في 6 يناير، بعد يوم واحد من زيارة المسؤولين الإيرانيين روسيا لمناقشة مصنع الطائرات المسيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على دامافانديان، المدير التنفيذي لشركة "القدس لصناعة الطيران" الإيرانية، الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على عملية الإمداد الإيرانية لروسيا بالطائرات المسيرة، وتدريب القوات الروسية على استخدام الأسلحة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على العميد الجنرال عبد الله محرابي في عام 2021، عندما اتهمته ببناء وشراء محركات لأسطول إيران من الطائرات المسيرة.