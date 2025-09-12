ترامب يعلن القبض على المشتبه به في قتل كيرك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة، بأنه تم توقيف المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" في مقابلة على الهواء مباشرة: "سلّمه شخص مقرّب منه جدا".

وقُتل كيرك، وهو ناشط يميني متشدد مؤيد لترامب وإسرائيل، يبلغ من العمر 31 عاماً، بالرصاص، الأربعاء، خلال إلقائه كلمة أمام حشد من 3000 شخص في جامعة "يوتا فالي".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المسلح الذي نفذ الجريمة أطلق رصاصة واحدة من سطح مبنى جامعي، يبعد 142 ياردة (نحو 130 متراً) عن كيرك قبل أن يفر إلى حي محلي سيرًا على الأقدام.