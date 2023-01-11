كندا تشتري منظومة دفاع جوي أمريكية لتقديمها لأوكرانيا

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهبة. وقال في تغريدة على تويتر "شكراً لمساعدتنا في حماية سمائنا. إنّ منظومة ناسامز التي اشترتها كندا من أجلنا ستكون درعاً قويّة لمدننا ومواطنينا".

وتضاف هذه المنظومة الصاروخية إلى مدرّعات ومدافع هاوتزر وملابس شتوية وذخائر سبق لكندا أن قدمّتها لأوكرانيا لمساعدتها في التصدّي للغزو الروسي.

وحتّى اليوم قدمت دول عديدة أخرى لأوكرانيا أنظمة مضادّة للطائرات، في مقدّمها الولايات المتحدة والنروج وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.