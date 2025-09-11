"صديق شجاع".. نتنياهو يعلق على اغتيال تشارلي كيرك

أبّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تشارلي كيرك، بقوله إنه "كان صديقًا شجاعًا لإسرائيل، وقُتل لأنه كان يتحدث بالحق ويدافع عن الحرية"، على حد تعبيره.

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن كيرك كان "صديقًا شجاعًا لإسرائيل، حارب الأكاذيب ووقف بقوة دفاعًا عن الحضارة اليهودية - المسيحية"، وفق قوله.

وتابع، "تحدثت معه قبل أسبوعين فقط ودعوته إلى إسرائيل، وللأسف تلك الزيارة لن تتم. لقد فقدنا إنساناً مذهلاً. فخره اللامحدود بأمريكا وإيمانه الشجاع بحرية التعبير سيترك أثراً دائماً".

من جهته، قال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، إن "تشارلي كيرك كان صديقًا رائعًا لإسرائيل. مثّل تشارلي القيم اليهودية المسيحية التي توحد إسرائيل وأمريكا. وفوق كل ذلك، كان محاربًا شجاعًا من أجل الحقيقة والحرية. وقد قُتل في سبيل ذلك".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق نار خلال حدث في جامعة وادي يوتا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عامًا، لاعتباره كان عنصر حسم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.