انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤولون عسكريون إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، وأضافوا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف، مضيفا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع بالفعل.

ويأتي قصف كييف، وسط تكثيف أوكراني للهجمات داخل الأراضي الروسية.