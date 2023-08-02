انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية
قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤولون عسكريون إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، وأضافوا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.
وذكر كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف، مضيفا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع بالفعل.
ويأتي قصف كييف، وسط تكثيف أوكراني للهجمات داخل الأراضي الروسية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هجمات المسيرات والصواريخ المكثفة تظهر إرادة أوكرانية لعرقلة الإمداد اللوجستي العسكري للكرملين، وتُذكر عامة الروس بتكلفة الحرب.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليلة الأحد الماضي، إن "الحرب تعود تدريجياً إلى أراضي روسيا، وإلى مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذه عملية حتمية وطبيعية وعادلة تمامًا".
وأضافت الصحيفة أن "اعتراف زيلنسكي الضمني والعلني بالحملة الأوكرانية المتزايدة لضرب أهداف في روسيا يعتبر بمثابة تحول بعد شهور حافظت فيها كييف على صمتها أو كانت غامضة بشأن مثل هذه الهجمات".